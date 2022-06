Duże wakacyjne zmiany w PKP Intercity. Więcej połączeń i jazda krótsza nawet o 50 minut. Co dokładnie się zmieni?

Duże wakacyjne zmiany w PKP. Więcej połączeń i jazda krótsza nawet o 50 minut

Więcej pociągów do nadmorskich miejscowości

W 2022 roku podróżni będą mogli skorzystać z 27 kursów ze stolicy do Trójmiasta (i odwrotnie). To o 3 połączenia więcej, niż w roku 2019.

Kolejną dobrą wiadomością dla mieszkańców Mazowsza jest fakt, że z Warszawy będzie odjeżdżać także więcej składów do Kołobrzegu. W sumie kursów ma być 10 (co jest sporym wzrostem w stosunku do roku 2019 - 6 połączeń), a sama podróż ma zostać skrócona o ok. 20 minut. Wrocławianie i poznaniacy do Trójmiasta dojadą koleją w tym roku nawet o 50 minut szybciej niż w latach poprzednich.

Mieszkańcy Poznania również mogą liczyć na zwiększenie liczby kursów do Kołobrzegu (z 3 do 5) oraz skrócenia jazdy o ok. pół godziny (z 4 godzin do ok. 3,5).

Więcej pociągów będzie jeździć do Kołobrzegu. W miesiącach letnich pasażerowie będą mieć do dyspozycji drugie połączenie Express InterCity Premium (EIP) z Krakowa przez stolicę i Trójmiasto na Pomorze Środkowe. Kraków i Kołobrzeg, kursując przez m.in. Łódź, połączy także skład IC Bursztyn. Podobnie jak nowy pociąg IC Krakowianka, który ze stolicy Małopolski do nadmorskiego kurortu pojedzie przez m.in. Katowice i Poznań. Katowiczanie do Kołobrzegu będą mogli podróżować także składem EIC Fregata, a EIC Posejdon zapewni dodatkowy dojazd do Kołobrzegu z Warszawy. Dodatkową możliwość dojazdu ze Śląska do nadmorskiego kurortu stworzy pociąg TLK Pirat kursujący z i do Bohumina.

Już od 12 czerwca 2022 zacznie obowiązywać nowy, wakacyjny rozkład jazdy pociągów PKP. Szymon Starnawski / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne

W wakacyjne weekendy będzie kursować także nocny pociąg IC Słupia, który połączy Kołobrzeg z Łodzią przez Warszawę. Nocny przejazd z Lublina do Kołobrzegu zapewni grupa wagonów włączana do pociągu TLK Ustronie - dodaje PKP Intercity.

Wszyscy, którzy planują wybrać się także na Półwysep Helski będą mogli dostać się tam pociągiem: