Dwa tygodnie małopolskich ferii udane dla Krynicy-Zdroju. Uzdrowisko pełne turystów i gotowe na feryjny szczyt

W weekend trwa wymiana feryjnych turystów w Krynicy-Zdroju. Mimo to w centrum uzdrowiska i na krynickim deptaku widać sporo turystów. Część z nich spacerem wypełnia ostatnie godziny przed wyjazdem. Inni od przemierzenia krynickich alejek i podziwiania zabytkowych budynków, rozpoczyna zimowy urlop.

- Od końca stycznia do teraz cały czas cieszymy się piękną, polską zimą. Dosypało śniegu i jest mróz. Na stokach zalega ponad metrowa warstwa, a Krynica jest cała ośnieżona. Krynicki deptak, wszystkie ścieżki spacerowe. To ma swój urok i to przyciąga turystów – mówi Daniel Lisak, kierownik biura Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Jak podkreśla Lisak, jedyne na co narzekają turyści, to problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Ich liczba zimą naturalnie się zmniejsza, bo przy dużych opadach śniegu służby nie są w stanie nadążyć z usuwaniem śniegu z parkingów. Jest to też mocno utrudnione przez zaparkowane już pojazdy. Dlatego też co roku gmina organizuje akcje wywozu zalegających hałd śniegu, zwłaszcza z parkingów.