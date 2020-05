Dwa wypadki na DK 75 we Frycowej. Droga była zablokowana

Na DK 75 w miejscowości Frycowa, dzisiaj (18 maja) tuż przed godziną 10, doszło do dwóch kolizji. W jednej udział biorą dwa samochody osobowe i jeden ciężarowy, a w drugiej dwa samochody osobowe.Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Droga przez 1,5 h była zablokowana w obu kierunkach. Nie można było wyznaczyć objazdu, przez co na trasie Nowy Sącz-Krynica utworzyły się korki. Ruch został jednak przywrócony.