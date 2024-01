Dwie kawy i dwie wuzetki, czyli obowiązkowe desery PRL. Zobacz przepisy

Pamiętacie scenę z „Misia” z kawą i wuzetką? Śmieszy do dziś. Warto jednak czasami powrócić do kultowych ciast i deserów, którymi zajadaliśmy się w czasach PRL. Wuzetka, karpatka, metrowiec, murzynek, eski, czy w końcu... słodkie ziemniaczki. Zapraszamy w kulinarną podróż w czasie.

Kelnerka: Dwie kawy i dwie wuzetki… I co jeszcze?!

Ola: Dlaczego „dwie kawy i dwie wuzetki”?

Kelnerka: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Bijemy się o „Złotą Patelnię”!

Miś: Dobrze! Pani pozwoli – dwa razy zestaw obowiązkowy… Tak oto w kultowym filmie „Miś” wyglądała konsumpcja w kawiarniach. Warto też sobie przypomnieć „krem sułtański”, którym zajadały się bohaterki „Dziewczyn do wzięcia” i od nadmiaru słodkości aż się popłakały. Gwarantujemy jednak, że z naszymi przepisami nie popłaczecie się i wszystkie desery wyjdą znakomicie. Będzie smacznie i nostalgicznie. Masz chwilę? Sprawdź się w naszym quizie BAREJA WIECZNIE ŻYWY

Domowa wuzetka

Domowa wuzetka. Fot. Agnieszka Krawczyk Składniki

Ciasto: 1/2 kostki margaryny

1 szklanka cukru

1 szklanka mleka

2 jajka

2 łyżki kakao

2 łyżki dżemu owocowego

1 łyżeczka sody

2 szklanki mąki Masa: 1 kostka miękkiego masła

7 łyżek cukru pudru

1 serek śmietankowy 200 g

Wykonanie

Przygotowanie ciasta - jajka utrzeć z cukrem, następnie dodać margarynę i mleko. Dosypać dodać kakao, sodę i stopniowo wsypywać przesianą wcześniej mąkę. Ciasto przełożyć do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Piec 45 mi w temperaturze 150 stopni.

Przygotowanie masy:

Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać serek. Zmiksować na gładką masę.

Wystudzone ciasto przekroić wzdłuż. Dolną część posmarować dżemem, a następnie wyłożyć przygotowaną masę. Przyłożyć drugą częścią ciasta. Wierzch można polać czekoladą:

Ciasto można udekorować bezą lub rozetką z masy (wcześniej należy odłożyć część do dekoracji).

Przepis Agnieszki Krawczyk

Drożdżowe ciasteczka „Eski”

Drożdżowe ciasteczka „Eski” Fot. Joanna Tokarz Składniki: 1 kg mąki pszennej tortowej

1 kostka margaryny (250 g)

250 g smalcu

80 g drożdży świeżych

4 żółtka

2 łyżki octu

około 300 ml śmietany 18%

Dodatkowo cukier kryształ do posypania po wierzchu

Wykonanie

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać posiekaną margarynę oraz smalec i żółtka. Śmietanę rozmieszać z drożdżami. Siekając ciasto dodawać po odrobinie aż do całkowitego wykorzystania. Na końcu dodać ocet, posiekać i dobrze wyrobić.

Ciasto podzielić na mniejsze części, które dłońmi uformować na długie, cienkie wałki- ich grubość nie powinna przekraczać 8 mm. Każdy wałek podzielić na mniejsze (ok. 10-12 cm).

Z małych wałeczków uformować ciasteczka kształtem przypominające literę "S". Ciasteczka ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia pamiętając, by zachować odstępy pomiędzy nimi. Posypać cukrem kryształem i piec w nagrzanym do 180 stopni piekarniku do zrumienienia (15-20 minut w zależności od grubości ciastek).

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Karpatka

Karpatka. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki na ciasto

1/2 kostki margaryny

szklanka wody

szklanka mąki

5 jajek

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki na krem 1/2 litra mleka (3,2 proc.)

3 żółtka

2 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki mąki pszennej

1/2 kostki margaryny Kasi

kostka masła

szklanka cukru pudru

cukier waniliowy Wykonanie

Ciasto. Wodę i margarynę zagotować, wsypać do wrzątku mąkę i jeszcze przez chwilę mieszając pozostawić na ogniu. Kiedy ciasto jest gładkie i jednolite, odstawić do ostygnięcia. Do ciepłego jeszcze ciasta wbić po jednym jajku i zmiksować tak, aby połączyły się z gotowanym ciastem. Na koniec wsypać proszek do pieczenia, szczyptę soli i dokładnie utrzeć.

Tak przygotowane ciasto podzielić na dwie części. Wyłożyć na wysmarowane tłuszczem dwie blaszki o wymiarach25 x 35 cm i piec w temperaturze 18 stopni około 40 minut. Ciasto jest upieczone, gdy przesuwa się na blaszce i nie jest przyklejone do dna.

Krem. Żółtka, cukier waniliowy, mąkę i 1/2 szklanki mleka zmiksować. Pozostałe mleko zagotować i połączyć z przygotowanymi wcześniej składnikami. Gęsty budyń, który powstał, pozostawić do całkowitego wystygnięcia.

Masło, margarynę i cukier puder utrzeć na puszystą masę, dodając po łyżce ostudzonego budyniu. Kiedy masa jest już gotowa, można dodać 50 g alkoholu, co powoduje utrzymanie puszystości.

Masę wyłożyć na jedno ciasto i starać się rozsmarować na wszystkich górkach (aby dobrze przylegało górne ciasto i nie odklejało się podczas krojenia), przykryć drugim plackiem i dobrze docisnąć, jednocześnie uważając, aby nie pokruszyć wystających pagórków, gdyż będzie nie ładnie wyglądać. Całość posypać cukrem pudrem i Karpaty gotowe.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej

Domowe ciasteczka ziemniaczki

Domowe ciasteczka ziemniaczki Fot. KGW z Białki Składniki ok. 500 g czerstwego ciasta lub herbatników

100 g masła

100 ml rumu (lub wódka, ajerkoniak, likier migdałowy)

2 łyżki kakao

50 g żurawiny (lub rodzynki, figi, pokruszone orzechy włoskie itp.)

cukier puder

słodka śmietanka

do obtaczania (opcjonalnie): mielone orzechy, wiórki kokosowe, kakao

Wykonanie

Ciasto lub herbatniki zemleć. Masło rozpuścić i przestudzić. Żurawinę lub rodzynki namoczyć w alkoholu. Odsączyć, a alkohol wlać do zmielonego ciasta. Następnie dodać pozostałe składniki i zagnieć ciasto dłońmi. Spróbować jak smakuje. Jeśli za mało słodkie, dodać cukru pudru. A jeśli zbyt suche i zagniatane z niego kulki rozpadają się, dodać słodką śmietankę. Uformować kulki i obtaczać dowolnie – orzechami, kakao, kokosem. Wstawić do lodówki, aby stężały.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Ciasto „metrowiec”

Ciasto „metrowiec” Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki na ciasto 7 jajek

1 i 1/2 szklanki cukru

szklanka mąki pszennej

szklanka mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki wody

2 łyżki kakao

Składniki na masę kostka masła

1/2 kostki margaryny Kasi

szklanka cukru pudru

cukier wanilinowy

1/2 litra śmietany kwaśnej 18 proc. Składniki na polewę czekoladową 1/2 kostki margaryny Kasi

5 łyżek śmietany kwaśnej

1/2 szklanki cukru

3 łyżki kakao Wykonanie ciasta

Jajka utrzeć razem z cukrem na pulchną masę. Kiedy uzyskamy jednolitą konsystencję, dodać mąki, proszek do pieczenia i wodę. Wszystkie składniki połączyć. Nie zapomnieć o szczypcie soli. Tak przygotowane ciasto podzielić na dwie części – do jednej dodać kakao, do drugiej łyżkę mąki. Upiec dwa ciasta w wąskich foremkach. Po upieczeni ciasto pozostawić do wystygnięcia, następnie pokroić równe kromki. Złożyć ciasto na przemian – raz ciasto białe, następnie masa, potem ciasto ciemne. W taki sposób uzyskamy dwa ciasta o ciekawym kształcie.

Masa

Wszystkie składniki utrzeć. Przy wykonywaniu masy uważać, aby nie dodać zbyt dużo śmietany na raz, bo może się ściąć. Ważne, aby śmietana miała temperaturę pokojową – ułatwia to ucieranie razem z masłem.

Polewa

Wszystkie składniki polewy podgrzać aż do rozpuszczenia. Tak przygotowaną polewą posmarować obydwa ciasta i pozostawić do zastygnięcia. Można posypać kokosem. Ciasto kroimy na skos.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Ciasto murzynek

Ciasto murzynek. Fot. mad Składniki 2,5 szklanki cukru (gdy ktoś woli mniej słodkie ciasta - wystarczą dwie szklanki)

25 dag masła lub margaryny

cukier wanilinowy

5 jaj

2 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

10 łyżek kakao

½ szklanki wody

kokos (opcjonalnie)

Wykonanie

Cukier, cukier wanilinowy i kakao wsypać do garnka i zalać wodą. Zagotować i dodać masło lub margarynę. Rozpuścić i wystudzić. Pół szklanki odlać na polewę.

Do zimnej masy dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksować. Oddzielić białka od żółtek. Żółtka dodać do masy, wymieszać. Białka ubić na sztywno i dodać do ciasta. Masę wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 40 minut w 180 stopniach.

Po wystudzeniu polać pozostawioną polewą i ewentualnie posypać kokosem.

