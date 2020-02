Dwie osoby w Małopolsce zmarły z powodu powikłań grypy

Jak podkreślają specjaliści, grypy nie należy lekceważyć, bo nieleczona może prowadzić do bardzo poważnych powikłań: zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego czy ciężkiej niewydolności oddechowej, a w konsekwencji nawet śmierci. Tylko od początku roku lekarze z całego naszego województwa skierowali do szpitali 589 osób.

- Należą do nich m.in. dzieci, kobiety w ciąży czy też osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Szczepić powinni się jednak wszyscy bez wyjątku, ponieważ skuteczność szczepionek waha się od 70 do 90 proc. Jeśli jednak zdarzy się tak, że mimo szczepienia pacjent zachoruje, to przebieg choroby i tak jest znacznie łagodniejszy - zaznacza dr Joanna Danek z Centrum Szczepień w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zdaniem ekspertów by odmienić ten trend, należało by wpisać szczepienia chroniące przed grypą do kalendarza tych obowiązkowych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 2018 roku państwo dopłaca do nich jedynie seniorom. Osoby po 65 roku życia w okienkach aptek płacą więc za nie połowę ceny, czyli niespełna 23 zł. Pozostali muszą wyłożyć pełną kwotę.

Dla przykładu koszt szczepienia dla pięcioosobowej rodziny to wydatek około 300 zł. Żeby jednak otrzymać receptę na szczepionkę trzeba najpierw umówić na wizytę u lekarza, potem zrealizować ją w aptece i jeszcze raz wrócić do przychodni by się zaszczepić. Wielu z nas rezygnuje więc ze szczepień nie ze względu na cenę szczepień, a czas który należy poświęcić na załatwienie tej sprawy.