Dworce kolejowe w Dolinie Popradu gotowe. 12 obiektów odbudowanych lub po remoncie wpisało się w krajobraz Beskidu Sądeckiego

Odnowione a także zbudowane na nowo

– Inwestujemy w infrastrukturę kolejową w całym kraju, również w miejscach, które są niezwykle atrakcyjne turystycznie. Dworce w Dolinie Popradu są tego przykładem. Dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych uzyskały one nowy blask – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

12 dworców gotowych

Inwestycja objęła łącznie 12 obiektów. W ramach niej przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów zostały objęte ochroną konserwatorską dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, a także dworzec w Starym Sączu. Ich przebudowa była kompleksowym przedsięwzięciem łączącym w sobie renowację elementów historycznych z przystosowaniem dworców do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Warto wspomnieć o tym, że dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostała niezmieniona, ale metamorfozę przeszło wnętrze budynku i jego otoczenie.

Z kolei w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku oraz Zubrzyku powstały zupełnie nowe budynki o powierzchni użytkowej do 100 mkw. Ich wygląd został dostosowany do otoczenia, a wnętrza odpowiadają nowym standardom w zakresie obsługi podróżnych. Wśród dworców zbudowanych od podstaw warto wspomnieć np. o niewielkich obiektach w Miliku i Młodowie. To dworce minimalistyczne w bryle, które łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską.

Wszystkie budynki zostały również dostosowane do obsługi podróżnych o ograniczonej mobilności – osób starszych, rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Na dworcach wprowadzono szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz, plany dotykowe budynków, a także zlikwidowano bariery architektoniczne.