Dwuletnią Różyczkę przed amputacją nogi może uratować jedynie operacja

- Ból, który towarzyszy córeczce, rozdziera nasze serca. Gdy usłyszałam, co jej dolega, myślałam, że Róża ponosi szynę przez jakiś czas i to załatwi sprawę - opowiada pani Karolina. - Ale lekarz nie dał żadnej nadziei. Najgorsze jest to, że jeśli kość się złamie, to już nie zrasta. W tym miejscu tworzy się staw rzekomy, noga jest wygięta w nienaturalny sposób.

Wrodzona wada powoduje, że w ciele Różu mogą się tworzyć mniej lub bardziej niebezpieczne guzy. Ale najgorsze jest to, że kość w nóżce dziewczynki rośnie krzywo. Do tego jest krótsza, bardzo słaba i łatwo ulega złamaniom.

- Boimy się, że jeśli tak dalej pójdzie to córeczka zostanie bez nóżki - przyznaje pani Karolina. - W wyobraźni widziałam dzieci w szkole naśmiewające się z mojej córki, że nie jest tak sprawna jak one. Że nie gra w piłkę, tylko stoi z boku. Nie wspina się na drzewa, tylko przygląda się rówieśnikom. Cichutko, samotnie, w kąciku…

Rodzice dwulatki mieli nadzieję, że orteza, z którą ich dziecko się nie rozstaje, zapobiegnie złamaniom. Niestety, okazało się, że to nie wystarczające zabezpieczenie. Niedawno Róża poślizgnęła się na mokrych płytkach i upadła. Choć noga była w szynie, to kość znów pękła.

- Objawów choroby jest wiele. Ważne są kontrole u okulisty co pół roku, bo atakowany jest nerw wzrokowy oraz rezonans magnetyczny czaszki i kręgosłupa wykonywany co rok - wylicza Dąbrowska. - Róża ma już guza na kręgosłupie, który rośnie razem z nią i drugiego w główce. Boimy się, że dojdzie padaczka.

Kolejni lekarze, do których trafiali, chcieli podjąć się operacji nóżki dwulatki. Żaden jednak nie dał stuprocentowej gwarancji, że nie dojdzie do kolejnych złamań. Tę dał Dr Dror Paley założyciel i dyrektor Paley Institute w West Palm Beach na Florydzie. Zgodził się zoperować Róże już 10 stycznia 2020 roku w Warszawie. Tyle, że zabieg nie jest refundowany przez NFZ, a jego koszt to ponad 400 tys. zł.

- Napawa nas to nadzieją, że Róża będzie mogła cieszyć się dzieciństwem jak inne dzieci - podkreśla mama dwulatki. - Na razie jest to w sferze marzeń, a problemem jest niewyobrażalna kwota, która dla nas jest niemożliwa do uzbierania. Całą sumę trzeba wpłacić do 10 grudnia, jest niewiele czasu.

Pomóc może każdy wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Siępomaga: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892, w tytule wpisując: 20526 Róża Dąbrowska darowizna. Na portalu społecznościowym Facebook powstała też specjalna grupa Licytacje dla Róży / Auctions for Rosie, gdzie ludzie przekazują na aukcje różne przedmioty i usługi.