Dzień chłopaka 2022 – kiedy obchodzimy to święto? Najlepsze życzenia jakie możesz złożyć z tej okazji oraz inspiracje na prezent!

Dzień Chłopaka 2022 – kiedy jest?

Dzień Chłopaka co kupić na prezent?

Dzień Chłopaka 2022 – życzenia

W Dniu Chłopaka życzę Ci, abyś zawsze służył mi:

Siłą, gdy popsuje mi się odkurzacz,

Śmiechem, gdy mnie życie zacznie wkurzać,

Radą, gdy popadnę w wątpliwości,

Ciałem, gdy zapragnę też miłości!

***

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną

Oraz troski w dal odpłyną.

***

Chociaż znałam chłopców tyle,

Chociaż każdy śmieje się,

Jednak każda twarz mi obca,

Bo ja tylko kocham Cię!

***

Dziś Święto obchodzi Najdroższy Chłopak,

niech los mu z kwiatków życie uplata,

niech nie da poznać żadnych

trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos.

***

Diabełku mój kochany!

Nastaw uszka, wystaw rogi,

Bo mam Ci coś ciekawego do powiedzenia:

Że czas płynie, świat się zmienia,

A ja Cię Kocham bez wytchnienia!!

***

Z okazji Dnia Chłopaka

wiele uśmiechów, a mało złości,

jak najmniej smutków, dużo radości,

długich wakacji i moc słodyczy.

Tego Ci dzisiaj… życzy...

***

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie

najdroższy pod niebem!

***

Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię!

***

Z okazji Twego Święta życzę Ci:

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,

Ciastek - tylko tych najsłodszych

Samochodów - tylko tych najszybszych

Zabaw - tylko najweselszych

Przygód - tylko najciekawszych ...

i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

***

Przyjmij życzenia chłopie kochany

w dniu Twojego Święta od znajomej baby,

niech Ci się spełnią wszystkie Twe marzenia

i niech realne staną się pragnienia.

***

***

Z okazji Dnia Chłopaka życzę Ci śmiałości w dążeniu do własnych celów, odwagi w kroczeniu swoją drogą i wytrwałości w każdym działaniu.

***

W tym wyjątkowym dniu życzę Ci, abyś w żadnej sytuacji nie zapominał o potężnej sile swoich marzeń i nie tracił wiary w samego siebie.

***

Każdego dnia staraj się iść śmiało przez życie i mieć w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

***

Chłopaku Drogi, by niczego Ci nie brakowało,

byś mógł zawsze, kiedy będzie się chciało,

by po hydraulika nie było dzwonić trzeba,

kiedy pojawi się taka potrzeba…

To tyle – jeśli o podstawowe chodzi życzenia,

choć zdecydowanie więcej miałabym do powiedzenia!

***

Najszybszego Passata w całym mieście,

kilograma rodzynków w cieście –

w keksie, w pierniku czy też… w serniku –

bicepsów wielkich, muskułów wszelkich,

brzucha na piwo, wszak to paliwo,

i do tego dobrego… wszystkiego najlepszego!

***

By zawsze Ci się chciało – tak jak Ci się nie chce,

byś spraw poważnych nie ważył lekce,

byś z pracy do domu nie nadkładał drogi…

no chyba że marzą Ci się rogi!

To wszystko żarty, dość więc tego –

po prostu: wszystkiego najlepszego!

***

Pracy za miliony, bezcennej żony,

teściowej na dystans, teścia miłego –

bo ciężko będzie wytrwać bez tego…

Niech Ci się życie układa jak kariera polityka –

tego, co to wszystko może i nikt go nie tyka!

Sto lat!

***

Czego Ci życzyć – pewnie sam wiesz doskonale,

o oczywistym zapewne nie trzeba wspominać wcale,

jednak dla zasady wymienię choć kilka tylko oczywistości:

zdrowia dobrego, szczęścia wielkiego i mnóstwa radości!

***