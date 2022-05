Dzień Dziecka 2022: ciekawe atrakcje dla dzieci. Gdzie wybrać się z pociechą na wycieczkę? Bilety, godziny otwarcia, lokalizacje

Dzień Dziecka 2022 - kiedy wypada?

Dzień Dziecka w Polsce obchodzimy zawsze 1 czerwca - w 2022 roku wypada on w środę. Chociaż maluchy świętowały już przed II wojną światową, data i nazwa były nieco inna - było to "Święto Dziecka", obchodzone 22 września. Dzieci po mszy w kościele uczestniczyły w uroczystościach szkolnych, a resztę dnia spędzały na zabawach. Co ciekawe, po raz pierwszy 1 czerwca obchodzono święto dzieci w 1950 roku - jego organizacja miała związek ze zbieraniem podpisów pod Apelem sztokholmskim (orędziem z inicjatywy Światowej Rady Pokoju, którego treść nawoływała do poparcia polityki Związku Radzieckiego po zakończeniu II wojny światowej).

Jak ciekawie spędzić Dzień Dziecka?

Dzień Dziecka to święto malucha - warto spędzić go wyjątkowo. W 2022 roku święto to przypada na dzień roboczy, jednak dobrym rozwiązaniem jest dodatkowe uczczenie go kilka dni później - w weekend. To właśnie wtedy rodzice mogą poświęcić swoim dzieciom najwięcej czasu, a ciekawe parki tematyczne są otwarte dla zwiedzających.