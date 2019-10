Dzień Papieski w Krakowie. Będą się modlić, tańczyć „belgijkę” i zbierać na stypendia dla młodzieży z ubogich rodzin

Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Stypendyści fundacji, jak co roku zapraszają wszystkich nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do… tańca, zwanego „belgijką”.

Właśnie tańcem na Rynku Głównym, który zaplanowano na sobotnie popołudnie (12 października 2019) i piątkowym (11 października 2019) biegiem papieskim w Centrum Jana Pawła II rozpocznie się świętowanie tegorocznego Dnia Papieskiego pod Wawelem. W niedzielę mieszkańcy Krakowa i innych regionów w czasie mszy św. o godz. 10 w sanktuarium św. Jana Pawła II pod przewodnictwem kard. Stanisław Dziwisza będą dziękować za pontyfikat papieża Polaka.

Przewodniczący rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego, przypomina, że jest ono tytułem książki papieża Jana Pawła II. - Tytuł tej książki papież zaczerpnął z Ewangelii św. Marka, kiedy Chrystus przed #swoją męką i śmiercią powiedział do apostołów: „Wstańcie, chodźmy”. Wtedy zostali poderwani do tego, co było najważniejsze, do przeżywania zbawienia, którego Pan Jezus dokonał przez mękę i krzyż - wyjaśnia kard. Nycz.