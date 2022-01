Dzień popcornu 2022. Skąd pochodzi słynna przekąska i jaka kukurydza sprawdzi się na popcorn?

Skąd się wziął popcorn i jak trafił do kin?

Muzeum Popcornu w USA

W mieście Marion w Ohio w Stanach Zjednoczonych w ramach Heritage Hall, które zbiera dziedzictwo regionu, w 1982 roku powołano Wyandot Popcorn Museum, jedną z dwóch placówek związanych z prażeniem kukurydzy. Na miejscu można przyjrzeć się najstarszym maszynom do popcornu. Tematyka muzeum ma cyrkowy charakter. Dzięki temu podkreślono zwyczaj jedzenia popcornu w amerykańskich wesołych miasteczkach i w atrakcyjny sposób wyeksponowano ziarna kukurydzy. W regionie organizowany jest także Festiwal Popcornu w mieście Marion. We wrześniu 2021 roku obchodzono jego 40-lecie. Termin przypada zawsze w pierwszy weekend po amerykańskim Święcie Pracy. Wśród zapachu prażonej kukurydzy odbywają się między innymi koncerty rockowe i parady.

Kukurydza na popcorn

Warzywo, które wykorzystuje się do prażenia, to kukurydza krzemienna. Używa się jej też do przygotowania mąki kukurydzianej. Ten rodzaj kukurydzy występuje w różnych kolorach. Najbardziej oryginalne z nich są fioletowe lub różowe. Warto pamiętać, że kukurydza cukrowa używana do sałatek nie nadaje się do prażenia. Ziarno kukurydzy krzemiennej ma dwie warstwy. Bielmo jest ochraniane przez żółtą pokrywkę, która pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia pęka. Ciekawostką jest, że w języku angielskim ziarna, które nie zostały uprażone, nazywa się wdowami, starymi pannami, a czasem starymi kawalerami.

Jak zrobić popcorn w garnku?

Ziarna kukurydzy uprażone w domu przy pomocy garnka będą najzdrowszą możliwą przekąską. Niestety, w paczkach przeznaczonych do kuchenki mikrofalowej często w składzie pojawiają się tłuszcze trans, sól i sztuczne aromaty. Do uprażenia popcornu potrzeba wysokiego garnka o grubym dnie. Do rozgrzanego garnka na małym ogniu wsypujemy około czterech łyżek ziaren. Równomiernie rozkładamy je na dnie. Następnie kładziemy pokrywkę i nasłuchujemy charakterystycznych odgłosów pykającego ziarna. Gdy dźwięk ustanie, wtedy można przesypać popcorn go do szklanej miski, posypać solą i do smaku polać rozpuszczonym masłem.