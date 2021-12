Dziś Wigilia, a potem - już drugie Boże Narodzenie w czasach pandemii. Plan na święta w Krakowie

Na zastosowanie lżejszych restrykcji podczas tegorocznych świąt wpłynęły przede wszystkim szczepienia przeciw COVID-19. 23 grudnia w pełni zaszczepionych było 55 proc. Polaków, co najmniej jedną dawką – blisko 57 proc. Jeśli chodzi o Małopolskę to w rankingu szczepień znajduje się ona na 10. miejscu. W pełni zaszczepionych mieszkańców województwa jest 1 mln 552 tys. 574 osób - co stanowi około 47 proc. populacji regionu.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku tegoroczne obostrzenia świąteczne są dużo łagodniejsze. Obowiązują od 15 grudnia i dotyczą przede wszystkim niższych limitów w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych - do 30 proc miejsc. Dodatkowo w kinach obowiązuje zakaz konsumpcji. Istotny jest również fakt, że do limitów nie wlicza się osób z zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19, z negatywnym wynikiem testu lub po wyzdrowieniu z COVID-19. To właśnie jest powodem, że restrykcje wydają się dużo lżejsze niż przed rokiem.