Edyta Górniak - wszystkie oblicza polskiej diwy. Zobacz, jak zmieniała się Edyta Górniak przez ponad trzydzieści lat kariery 21.03.23

Edyta Górniak deklaruje się jako zwolenniczka naturalnego wyglądu. W magazynie "Uroda" powiedziała, że zdecydowała się tylko na jeden zabieg chirurgii estetycznej - powiększenie ust. Dlatego "Super Express" postanowił zapytać o opinię na temat wyglądu gwiazdy eksperta.

- Pani Edyta, co widać, korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, jej skóra jest napięta, co wskazuje na wykonywanie zabiegów mezoterapii igłowej. Z biegiem lat coraz lepiej wygląda jej okolica oka - napięcie dolnej powieki oraz brak tzw. "doliny łez" wpływa na jej wypoczęty i świeży look. Linia żuchwy jest wręcz idealna i bardzo proporcjonalna do rysów twarzy i tzw. V-liftu. Usta nie wyglądają dziś już jak wypełnione, a świeżo i bardzo naturalnie. Jak dla mnie jest to kobieta, na której wyglądzie powinny wzorować się pacjentki klinik medycyny estetycznej - powiedział Marcinem Januskiem z kliniki Derma Instytut.