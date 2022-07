Efektowna sałatka tzatziki z młodymi ziemniakami. Ten przepis przypomni ci wakacje w Grecji. Poleca blogerka Plate By Kate

Młode ziemniaki - czysta rozkosz

Sezon na młode ziemniaki wciąż trwa, dlatego mamy dla was przepis na sałatkę ziemniaczaną, która doskonale sprawdzi się jako przekąska, szybki obiad czy dodatek do dań z grilla. Koniecznie wypróbujcie…

Ziemniaki nie mają dobrej prasy, ale jedzenia tych młodych nie zakazałby nawet najbardziej surowy dietetyk. Te pierwsze, najmłodsze mają w sobie mnóstwo cennych składników. Nie trzeba ich obierać, wystarczy wyczyścić szczoteczką. Nie wymagają też długiego gotowania, a to sprawia, że zachowują większość potasu i witaminy C. Do tego znajdziecie w nich witaminę B6 , większość potrzebnych nam minerałów, mnóstwo błonnika i niewiele kalorii.