Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski. ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Taka lektura pojawiła się na egzaminie. Mamy komentarze uczniów

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024. Co było na egzaminie? Wiemy jaka lektura się pojawiła

Mamy arkusz CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Co pojawiło się na egzaminie? Sprawdź w naszej galerii.

Zapytaliśmy ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie o emocje, które im towarzyszyły podczas pierwszego dnia egzaminów i nastroje przed kolejnymi.

- Ciężko dzisiaj było. Jak widać wyszedłem po godzinie, ale nie wiem czy dobrze mi poszło. W sumie też nie uczyłem się zbyt dużo do tego egzaminu. Pojawiły się lektury, które nie do końca znałem. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie napisałem najgorzej - mówi nam Bogdan.

- Co prawda najmocniej czuję się z matematyki, jednak myślę, że dzisiaj poszło mi dobrze, a nawet super. Lektura, która się dzisiaj pojawiła to " Kamienie na szaniec", więc nie jest to zaskakujące, bo to jedna z podstawowych lektur. Bardzo dużo się uczyłam do tych egzaminów. Dzisiaj jestem zadowolona - dodaje Sofiia.