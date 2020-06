EGZAMIN ósmoklasisty ANGIELSKI odpowiedzi, ARKUSZE. Co było na egzaminie 8-klasisty? "Ten test był bardzo prosty" 18.06

Egzamin 8-klasisty 2020 z j. angielskiego - sprawdź odpowiedzi

Zadanie 1

1.1

C

1.2

C

1.3

A

1.4

B

1.5

B

Zadanie 2

2.1

E

2.2

A

2.3

B

2.4

C

Zadanie 3

3.1

rabbit

3.2

two times/twice

3.3

eggs and fruit

3.4

open doors

Zadanie 4

4.1

C

4.2

B

4.3

A

4.4

E

Zadanie 5

5.1

A

5.2

C

5.3

B

5.4

B

