EGZAMIN ósmoklasisty MATEMATYKA 2020 - odpowiedzi, arkusze CKE. Jakie zadania były na matematyce? [17 CZERWCA]

Zobacz galerię (19 zdjęć) Egzamin ósmoklasisty 2020: opinie uczniów Według krakowskich ósmoklasistów ze szkoły podstawowej nr 10 egzamin z matematyki był stosunkowo prosty. Pojawiły się na nim między innymi potęgi, ułamki, a nie było na przykład skali. Jedna z uczennic ma dobrą radę dla przyszłorocznych zdających: żeby tuż przed egzaminem przysiedli do tej części materiału w której czują się najsłabiej. - Egzamin z matematyki nie był za bardzo trudny, poszło mi lepiej niż na próbnym – oceniał Filip Siwek ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie. - W ostatnim zadaniu trzeba było np. obliczyć objętość ostrosłupa o podstawie kwadratowej o boku 5 cm, podana była też wysokość 13 cm. To było dość proste, trzeba było tylko jeden wzór znać. A najtrudniejsze było zadanie 17, o pociągu. Było niezrozumiałe – uważa Tymoteusz Łysiak z tej samej szkoły. Pociąg z tego zadania miał 150 metrów i pędził z prędkością 20 metrów na sekundę przez tunel o długości 350 metrów. Trzeba było wyliczyć, w ile sekund przejedzie przez ten tunel. Na egzaminie pojawiła się geometria, twierdzenie Pitagorasa, ułamki, potęgi, średnia arytmetyczna, a nie było skali, układu współrzędnych. - Właściwie nie było zaskoczenia na tym egzaminie. Ale trochę trudne było pierwsze pisemne pytanie, na dowodzenie – tego nie zrobiłam. Trzeba było udowodnić, że dany trójkąt jest prostokątny – mówiła nam krakowska ósmoklasistka Maria Kawalec. - W innym zadaniu trzeba było wyznaczyć spośród podanych liczb, która nie była równa potędze trzy do piętnastej – takie pytanie zapamiętał z kolei Filip Siwek. Ósmoklasiści przyznawali, że przydał im się dodatkowy czas – ponad półtora miesiąca na naukę i powtórki - który zyskali z powodu przesunięcia terminu egzaminów. Z pierwszych komentarzy zamieszczonych na Twitterze wynika, że egzamin ósmoklasisty z matematyki nie sprawił uczniom wiele kłopotu. "Nie wiem, co mam o tym sądzić", "Coś łatwe to było, czuję, że to powinno być trudniejsze", "Serio, ten egzamin z matmy był bardzo fajny, lepszy według mnie niż z polaka, a ja jestem noga z matmy, "Myślałam, że nic nie zrobię, a tu taka niespodzianka..., "Do czego to doszło, żeby matematyka była łatwiejsza niż polski". Również Nikola z SP nr 10 w Krakowie uważa, że pytania na tegorocznym egzaminie z matematyki były proste. - Z geometrii, na objętość, wydawały mi się w miarę proste. Trzeba było obliczyć np. objętość sześcianu. Była podana podstawa, wysokość, trzeba było znać wzór i obliczyć. Dużo było zadań na potęgi, gdzie trzeba było wiedzieć, kiedy się dodaje, kiedy odejmuje się potęgi. Pytania otwarte, tekstowe były dość proste, w głowie by się to policzyło – uznała też 14-latka. Nikola zapamiętała też zadanie z książkami i ebookami – nagrodami w konkursie. - Mieliśmy podane, że było dwie trzecie książek i o osiem mniej ebooków. Należało obliczyć, ile było samych książek – relacjonował nastolatka. Nikola planuje kontynuować naukę w liceum, w klasie biologiczno-chemicznej, a swoją przyszłość wiąże z weterynarią. Krakowianka uczyła się do egzaminu systematycznie, nie w ostatniej chwili. Jaką ma radę dla przyszłorocznych zdających? - Niech przede wszystkim powtórzą sobie to, z czego idzie im najgorzej. Bo jeśli akurat to się trafi np. na zadaniu otwartym, to przepada dużo punktów – przestrzega Nikola. Egzamin ósmoklasisty 2020. Zadania na egzaminie ósmoklasisty W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych i zadania otwarte, gdzie uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. - czytamy na stronie CKE CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym: 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim

60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.