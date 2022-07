„Egzotyczne” wakacje w Polsce. 15 miejsc nad Wisłą, w których poczujecie się jak w Egipcie, na Malediwach, a nawet w Disneylandzie

Egzotyczne wakacje mogą być tanie - nie trzeba wydawać fortuny na zagraniczne wojaże, by poczuć się jak w najbardziej znanych turystycznych destynacjach świata. W Polsce są miejsca, przypominające Rio do Janeiro, Malediwy, Egipt, Meksyk, Dominikanę, Chorwację i wiele innych niesamowitych zakątków Ziemi. Podpowiadamy, gdzie ich szukać. To gotowe pomysły na wycieczki na wakacje lub urlop 2022.

Marcin Śliwa, Andrzej Banas, Lucyna Nenow / Polska Press