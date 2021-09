Ekspert Forum Akcyzowego Ministerstwa Finansów za likwidacją plantacji tytoniu w Polsce. To tragedia dla rolników z Małopolski

- Podczas sesji poświęconej nowatorskim wyrobom tytoniowym, czyli m.in. podgrzewaczom tytoniu, dr Konrad Hennig z #Law4Growth radził im, że „dla polskiego rolnictwa byłoby dużo lepiej, gdyby przeszli oni do produkcji żywności niż zajmowali się produkcją tytoniu”. A wszystko to w sytuacji, gdy z uprawy tytoniu żyje w Polsce, głównie na wschodzie i w Małopolsce, kilka tysięcy rodzin, a w skali kraju biznes tytoniowy daje pracę ok. 600 tys. Polaków. Jednocześnie, wedle analiz IndexBox, Polska stała się największym na świecie eksporterem wyrobów tytoniowych i walka toczy się teraz o to, kto dostarczy produkt do ich produkcji: polski (europejski) rolnik czy farmer z Afryki lub odległych zakątków Azji wykorzystujący nierzadko pracę dzieci i niekoniecznie trzymający się innych europejskich standardów.

"Chcą nam zaorać gospodarstwa i zmusić do zajęcia się czymś innym niż produkcja tytoniu” – taka wieść zelektryzowała małopolskich rolników po jednej z ostatnich sesji Forum Akcyzowego, ciała doradczego powołanego przez ministra finansów w celu wypracowania nowej polityki podatkowej państwa dotyczącej używek, w tym produktów tytoniowych. Chodzi przede wszystkim o usilne zabiegi niektórych ekspertów dotyczące wydatnego podwyższenia opodatkowania tzw. wyrobów nowatorskich, czyli przede wszystkim coraz popularniejszych w świecie, w tym w Polsce, bezdymnych podgrzewaczy tytoniu. W naszym kraju zdobyły one dotąd ok. 4 procent rynku; ok. 85 proc. mają nadal tradycyjne papierosy, przede wszystkim te najtańsze (w cenie po ok. 12,99 zł), w tym wlicza się też tytoń do samodzielnego skręcania, a ok. 11 proc. e-papierosy na płyny. Na wielu innych rynkach (np. w Japonii) udział bezdymnych podgrzewaczy jest znacznie wyższy, bo zarówno sami producenci, jak i palący, ale też przedstawiciele władz publicznych i państwowych agend odpowiedzialnych za zdrowie (jak amerykańska FDA) dostrzegają w nich wielką szansę na obniżenie szkodliwości tego popularnego wciąż nałogu. Również środowiska lekarskie coraz chętniej wykorzystują produkty nowatorskie w nowych strategiach walki z paleniem tytoniu wśród niepoprawnych nałogowców – polegającej właśnie na redukcji szkód.