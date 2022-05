Ekspresowa surówka z kapusty pekińskiej. Przepis na zdrową i pyszną sałatkę do obiadu. Zrobisz ją w 15 min Katarzyna Puczyńska

Pyszna i prosta surówka, którą zrobisz w 15 minut. Zobacz przepis na surówkę z kapusty pekińskiej z majonezem. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii. Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (8 zdjęć)

Szybka i pyszna surówka z kapusty pekińskiej z majonezem. Taki dodatek do kotletów schabowych, mielonych czy karkówki z grilla z pewnością zasmakuje każdemu. Proponujemy dodać do niej pomidory i ogórka konserwowego i doprawić jedynie solą i pieprzem. Nic prostszego! Sprawdź nasz przepis na surówkę z kapusty pekińskiej do obiadu. Jak ją zrobić krok po kroku?