Empik odpowiada na akcję #zostańwdomu. 2 miesiące zasobów Empik Premium i Empik GO bez opłat plus spotkania autorskie online

Empik GO odpowiada na akcję #zostańwdomu commons.wikimedia.org/Misiarz/public domain

Empik w ramach swojej usługi Empik Premium udostępnia bezpłatnie wszystkim szeroki pakiet korzyści na dwa miesiące. To darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów na Empik.com. Dodatkowo Empik organizuje e-spotkania autorskie i zaprasza dzieci na warsztaty naukowe online.