Epidemie XXI wieku: jakie choroby nam zagrażają? Nie tylko wirus z Wuhan

O epidemii możemy mówić wtedy, gdy dana choroba występuje w określonym czasie i na określonym terenie, wywołując zachorowania w liczbie większej niż oczekiwana. Pandemia zaś ma zasięg globalny - występuje na kilku kontynentach. Historia pamięta kilka przypadków epidemii i pandemii, które w swoim czasie dziesiątkowały społeczeństwa. Jedną z największych była epidemia dżumy, która to w XIV wieku uśmierciła 20-25% ludności Europy. Liczbę ofiar szacuje się nawet na 100 milionów.

Choć czarna śmierć kojarzy się głównie ze średniowieczem, choroba powracała do nas wielokrotnie. Zaraza była obecna w każdym roku w okresie 1346–1671. Ostatni z nawrotów miał miejsce nie tak dawno temu - w latach 1855–1959. Nazwano go Trzecią wielką pandemią dżumy. Pandemia, która rozpoczęła się w Chinach, rozprzestrzeniła się na tereny Azji, gdzie w samych tylko Indiach zabiła 10 milionów ludzi. Kolejne jej ognisko wybuchło w San Francisco na początku XX wieku. Jak się okazuje, nie udało jej się w pełni zwalczyć: szacuje się, że obecnie każdego roku w USA 5–15 osób zaraża się tą chorobą. Co jeszcze zagraża nam w XXI wieku?