Europa w odcieniach różu. Najpiękniejsze miejsca, które musisz odwiedzić na wakacjach w stylu Barbie

Styl Barbiecore – co to jest?

Modę na Barbiecore napędza też zbliżająca się premiera filmu „Barbie” z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem. W Polsce do kin film wejdzie już w piątek 21 lipca. Jeśli planujesz spędzić wakacje w stylu Barbiecore, te różowe miejsca w Europie są idealne dla ciebie.

Wakacje w stylu Barbie są coraz bardziej popularne. Estetyka Barbiecore jest inspirowana kultową lalką Mattel. Styl ten przemieszcza się z mody do innych obszarów, w tym podróży i wnętrz. Barbiecore to hołd dla barw, a zwłaszcza dla ulubionego koloru Barbie — różowego. Jeśli chcesz być trendy w tym sezonie, wybierz miejsce, które jest zabarwione gdzieś między fuksją a koralem. Oto kilka wspaniałych różowych miejsc na wakacje w stylu Barbiecore w całej Europie.

Idealne miejsca na wakacje w stylu Barbie

Riomaggiore w Cinque Terre to jedno z najbardziej znanych kolorowych miasteczek. Zbieranina domów, malowanych w odcieniach łososia i różu, ciągnie się w dół klifu w kierunku uroczego portu. Riomaggiore jest pierwszą z pięciu wiosek, które można odwiedzić podróżując z miasta La Spezia. Połączone są one malowniczą ścieżką na klifie, oferującą spektakularne widoki. Warto być przygotowanym na dużą ilość turystów, ponieważ Riomaggiore jest popularnym miejscem na wakacje dla wielu osób.

Na Ibizie znajduje się różowy hotel idealny na imprezę w stylu Barbie. Wi-Ki Woo Hotel w San Antonio to prawdziwa ekstrawagancja w kolorze cukierków. Wieczorem możesz spodziewać się basenowych pływaków w kształcie serca, różowych leżaków, kul dyskotekowych i oświetlenia w odcieniach fuksji. Hotel jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych i każdego wieczoru oferuje set DJ-ski oraz o północy otwiera „lustrzaną szafę”, ukazując dekadencki klub Wi-gly-Woo.

Najbardziej różowe miejsca w Europie

Jeżeli marzysz o różowym piasku, to warto odwiedzić plażę Elafonissi na Krecie . Jest to jedna z najbardziej znanych różowych plaż na świecie. Różowy piasek jest wyjątkowy niż ten biały i uzależniony od pływów, pory roku i światła. Jest widoczny tylko na brzegu wody i tworzy hipnotyzujący widok. Nawet jeśli nie uda ci się zobaczyć różowego piasku, wciąż możesz cieszyć się krystalicznie czystą wodą i fascynującymi formacjami skalnymi.

Również w Portugalii można znaleźć Barbiecore. Rua Nova do Carvalho, nazywana także „Różową ulicą”, jest jedną z najbardziej znanych różowych ulic na świecie. Różowa ulica to obecnie centrum nocnego życia miasta, z tętniącymi życiem barami i restauracjami. Czasami na Rua Nova do Carvalho odbywają się również wystawy sztuki na świeżym powietrzu.

Jeśli szukasz niezwykłego i kolorowego miejsca na wakacje, zainspiruj się stylem Barbiecore i wybierz jedno z tych różowych miejsc w Europie. Będziesz mógł podziwiać piękne krajobrazy, cieszyć się niezwykłą architekturą i zanurzyć się w klimacie Barbie. To będzie wakacyjna przygoda, której nie zapomnisz!