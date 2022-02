Eurowizja 2022. Są wyniki polskich preselekcji

W krajowych eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji - Turyn 2022 wzięło udział dziesięciu wykonawców, wyłonionych na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Na liście znaleźli się:

Ania Byrcyn - Dokąd?

Daria - Paranoia

Emilia Dębska (Mila) - All I Need

Karolina Lizer - Czysta woda

Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - Move

Kuba Szmajkowski - Lovesick

Lidia Kopania - Why Does It Hurt

Ochman - River

Siostry Szlachta - Drogowskazy

Unmute - Głośniej niż decybele

Koncert Finałowy odbył się 19 lutego, był transmitowany na żywo, na antenach TVP. W tym roku Telewizja Polska zdecydowała, że to jurorom z jej ramienia oraz widzom odda głos w kwestii wyboru naszego reprezentanta na Eurowizji.

Decyzją widzów i jurorów na Eurowizji w Turynie Polskę reprezentować będzie Krystian Ochman.