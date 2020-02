Ewa Chodakowska wypoczywa w hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim [ZDJĘCIA]

Trenerka oprócz odpoczynku również nie zapomina o treningu i dobrych słowach, którymi motywuje swoje obserwatorki.

,,WDZIĘCZNOŚĆ

to moje źródło siły i chęci do działania..

Każda z nas jest w stanie wskazać osobę,

której życie zdaje się być

LEPSZE..

LŻEJSZE..

ŁATWIEJSZE..

CIEKAWSZE..

Każda z nas bez wyjątku..

Uwierz mi.. ta osoba, z którą chciałabyś się zamienić miejscami, tez niejednokrotnie wzdycha do lepszego życia..

Pomyślałaś, ze ktoś może stać z boku i patrząc na Twoje życie myśli:

„chciałabym być na jej miejscu.. tej to dobrze.....”

KOCHANIE❣️

DOCEŃ to co jest, doceń to jak jest..