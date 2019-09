Farmaceutą być, czyli jakimi cechami powinien wyróżniać się magister farmacji

Farmaceuta – czyli kto?

Farmaceuta to zawód zaliczany do służby zdrowia, którego celem jest ochrona zdrowia publicznego. Jego przedstawiciele, bardzo często są pierwszymi osobami, do których zgłaszają się pacjenci potrzebujący porady zdrowotnej. W zakresie ich obowiązków nie leży wyłącznie wydawanie recept, często dużo czasu poświęcają też na rozmowę z pacjentami, doradzają możliwe rozwiązania czy rozwiewają niejasności związane z terapią. Potrafią uspokoić pacjenta i przeprowadzić krok po kroku przez często skomplikowaną ścieżkę leczenia. Tym samym farmaceuci często podkreślają, że ich zawód to nie tylko zwykła praca, ale również styl życia i misja.

Kim jest dobry farmaceuta

Zawód ten wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia już od etapu studiów. To trudna profesja dla pracowitych i wytrwałych osób z analitycznym umysłem, które zdają sobie sprawę z konieczności ciągłego doskonalenia się i uaktualniania swojej wiedzy z uwagi na pojawiające się wciąż liczne innowacyjne terapie i bieżące zmiany na rynku leków.

Zawód farmaceuty to także codzienny, nieustanny kontakt z pacjentami. Kluczowe są zdolności interpersonalne i umiejętności nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem. Ważna jest otwartość, umiejętność prowadzenia wywiadu i aktywnego słuchania. Przydatne jest także przyjazne nastawienie, które, co ważne, pomaga wzbudzić zaufanie pacjentów, ułatwiając im pokonanie nieśmiałości i podzielenie się informacjami na temat swoich problemów zdrowotnych. Jednak w ciągu swojej kariery zawodowej farmaceuci spotykają się z różnymi pacjentami, co często wymaga elastyczności i dopasowywania odpowiednich sposobów komunikacji. Dlatego pomocną cechą każdego farmaceuty jest także empatia, która pozwala wczuć się w sytuację danej osoby, zrozumieć jej emocje, a przez to skutecznie wyjść naprzeciw jej potrzebom i zaproponować adekwatną pomoc.

Jacy są przyszli farmaceuci?

Z badania „Zaangażowanie studentów w inicjatywy społeczne”, przeprowadzonego w 2019 r. przez firmę Gedeon Richter w ramach programu „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji” wynika, że do przyjmowania postaw prospołecznych, studentów motywuje chęć pomagania innym (63%) oraz możliwość rozwoju i zdobycie nowych umiejętności (41%). Jednocześnie niemal 80% wierzy, że sytuacja może uleć poprawie, dzięki ich zaangażowaniu.

Nie inaczej wygląda sytuacja wśród obecnych studentów farmacji, którzy już teraz troszczą się o zdrowie społeczeństwa. Poza obowiązkowymi i wymagającymi zajęciami na studiach, ich kalendarze wypełnione są dodatkowymi aktywnościami. Wielu z nich nie tylko odbywa staże, ale dodatkowo podejmuje działalność w różnych stowarzyszeniach, uczestniczy w spotkaniach i konferencjach, nieustannie rozwijając swoją wiedzę z zakresu farmacji.

Recepta na sukces w farmacji

- Jedną z inicjatyw, która ma wspierać studentów farmacji od samego początku ich kariery zawodowej jest program „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji” – mówi Karolina Wojtczak, Kierownik Działu Public Relations w Gedeon Richter Polska. - Jego tegoroczna, 5. edycja opierała się na idei konkursu, w ramach którego uczestnicy otrzymali możliwość zgłoszenia propozycji kampanii społecznych i edukacyjnych, w efekcie przyczyniając się do poprawy funkcjonowania społeczeństwa w obszarze zdrowia.

Jedna z trzech zwycięskich kampanii „Piękno jest w Tobie”: www.facebook.com/pieknojestwtobie.2019, której autorką i realizatorką jest Dominika Polakowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma na celu profilaktykę zaburzeń odżywiania wśród kobiet oraz nagłośnienie skali problemu. Kolejna z wyróżnionych prac – „DepressIon”: www.facebook.com/maleDepressIon – dotyczy problemu męskiej depresji. Jej pomysłodawcą jest student Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Karol Zakrzewski. Profilaktyką zdrowia wśród najmłodszych zajęła się Martyna Melka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przygotowując kampanię „Co się kryje za FASadą trudnego dziecka?”: www.fasadadziecka.pl, skupiającą się na uświadamianiu konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży.

Szczegółowe informacje na temat programu „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji” znajdują się na Facebooku www.facebook.com/Receptanasukceswfarmacji. Profil stanowi źródło rzetelnej wiedzy o projekcie oraz zwycięskich kampaniach.

O Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Gedeon Richter to jedna z największych firm sektora farmaceutycznego w Europie. Zajmuje się produkcją, badaniami i rozwojem leków. Gedeon Richter, jako inicjator programów z cyklu „RECEPTA na sukces”, ma na uwadze rozwój młodych osób, wkraczających na ścieżkę zawodową w obszarze farmacji i medycyny.