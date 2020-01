Narciarze korzystają z zimowego szaleństwa. Stoki w Krynicy-Zdroju są oblegane, tam śniegu nie brakuje. Rozpoczęły się ferie w naszym województwie, jeśli zależy wam na śniegu to w uzdrowisku jest go pod dostatkiem. Tam zima nie odpuszcza, turyści również. Wczoraj kuracjusze i mieszkańcy musieli liczyć się z utrudnieniami przy wjeździe do miasta. Ferie 2020 dla województwa małopolskiego czas start !