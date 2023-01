Ferie 2023. Beskidy to hit turystyczny ostatnich lat. Gdzie wybrać się na zimową wycieczkę w ferie? Zdjęcia

Terminy ferii w poszczególnych województwach:

Co wiecie o Beskidzie Sądeckim?

To pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni około 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką na wschodzie. Najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego jest Radziejowa (1266 m), zaś należą do niego trzy pasma górskie, czyli: pasmo Jaworzyny, Pasmo Radziejowej oraz Góry Leluchowskie. Przeważającą część obszaru Beskidu Sądeckiego obejmuje Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 „Ostoja Popradzka”. W jego obrębie utworzono też wiele rezerwatów przyrody