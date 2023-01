Ferie 2023. Dolina Popradu kusi zimowymi atrakcjami. 12 propozycji na rodzinną wycieczkę. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Zimowe ferie 2023 to znakomita okazja do wycieczki na południe Małopolski. Wśród wielu interesujących miejsc na szczególną uwagę zasługuje Dolina Popradu, która oferuje turystom sporo niezapomnianych wrażeń. Muszyna, Żegiestów, Rytro, Wierchomla, Wola Krogulecka ... To jedne z najpiękniejszych miejscowości na Sądecczyźnie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z propozycjami 12 zimowych wycieczek. Może zainspiruje Was do zorganizowania wyprawy rodzinnej bądź wypadu w gronie przyjaciół.