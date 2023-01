Ferie 2023. Gdzie iść z dziećmi zimą w Tatry? Zobaczcie łatwe i przyjemne szlaki

Jedziesz na ferie do Zakopanego z dziećmi i chcesz poczuć Tatry? To możliwe – także z maluchami. Są w górach szlaki bezpieczne. No, w miarę bezpiecznie. Trzeba pamiętać, że zimą tak na prawdę nigdzie w Tatrach nie jest bezpiecznie. Jak nie zagrażają nam lawiny, to jest ślisko, albo głęboki śnieg. Albo po prostu zimno, co również może okazać się bardzo groźne.

Pamiętajmy, że zimą wędrowanie może nam zająć o wiele więcej czas niż ten wskazany na drogowskazach. To wszystko zależy od warunków. Jak będzie głęboki i nieprzetarty śnieg, wyprawa będzie z pewnością bardzo męcząca.

Dlatego przed wyruszeniem w góry z dziećmi trzeba się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim wybrać trasę, poznać ją i sprawdzić prognozy pogody oraz warunki (to znajdziemy na stronie topr.pl i tpn.pl). Musimy wiedzieć co nas czeka: czy śnieg, czy wiatr, czy mróz. I dopiero z tymi informacjami przygotowujemy nasza wyprawę – pod względem ubioru, wyposażenia dodatkowe, a także jeśli chodzi o zapasy gorącej herbaty czy jedzenia.