Ferie 2023 i zimowe urlopy spędzimy głównie w kraju. Nowa ankieta zdradza turystyczne plany Polaków. Jak ma wyglądać wypoczynek tej zimy?

Ferie 2023 w Polsce. Co planują robić turyści w sezonie zimowym?

Ferie i zimowe urlopy spędzimy w Polsce. Większość turystów nie wybiera się tej zimy za granicę

Gdzie wybierają się Polscy turyści w sezonie zimowym 2023? Króluje sama Polska - ponad 60% ankietowanych, deklarujących wyjazd zimowy, planuje wypoczynek gdzieś na terenie kraju i korzystanie z polskich zimowych atrakcji . 29% wybiera się za granicę, a 6% chce wyjechać zarówno za granicę, jak i do któregoś z polskich ośrodków.

Polska Organizacja Turystyczna zbadała plany wyjazdowe Polek i Polaków na zimę 2023. Drożyzna nadal odciska swoje piętno na portfelach turystów, ale nadal 35% ankietowanych planuje zimowy wyjazd z co najmniej jednym noclegiem.

Jeśli chodzi o terminy, najwięcej, bo 41% ankietowanych, chce wyjechać w okresie ferii szkolnych, 28% w innym terminie, zaś ok. 20% planuje wyjazdy w okresie noworocznym.

Jeśli chodzi o noclegi, Polacy najczęściej (39%) wybierają pakiety pobytowe w hotelu albo pensjonacie z noclegami i wyżywieniem. Pobyt bez opłaconego wyżywienia planuje 29% ankietowanych, a 28% chce nocować u rodziny lub znajomych.

Większość rezerwacji (40%) dokonywana jest na 2 lub 4 tygodnie przed pobytem, 17% turystów planuje wypoczynek nawet na 2 lub 3 miesiące wcześniej, a ok. 10% podejmuje decyzje spontanicznie i wykupuje pobyty na tydzień przed wyjazdem.

Zimowe wyjazdy na ferie czy urlopy będą w sezonie 2023 w większości przypadków dość krótkie – 36% ankietowanych wskazuje, że będzie wypoczywać od 4 do 7 dni. 10% planuje krótsze urlopy i tyle samo dłuższe, nawet do 14 dni. Co ciekawe, aż 16% ankietowanych planuje bardzo długie wyjazdy powyżej dwóch tygodni.

Średnia długość pobytu wypoczynkowego w kraju zimą 2023 wyniesie 3,8 dnia, a za granicą 3,3 dnia.

Zimą warto rozgrzać się np. w jednym z polskich kompleksów termalnych. Dzieciom spodoba się wizyta w aquaparku.

