Ferie 2023. Zima w pełni a zwierzaki w Ogrodach Tematycznych w Muszynie mają się znakomicie. Zobaczcie sami na zdjęciach Tatiana Biela

Choć mamy środek zimy, zwierzaki mieszkające na co dzień w muszyńskich Ogrodach Tematycznych całkiem nieźle znoszą często ujemne temperatury. Świadczą o tym zdjęcia autorstwa P. Rógóża udostępnione na fejsbooku przez burmistrza Jana Golbę. - Nasz Żywy Ogród w zimie funkcjonuje całkiem dobrze. Szczególną rolę pełnią w nim specjalnie wyszkolone żurawie koroniaste, które cały czas pilnują czy na zapleczu wszystko jest w porządku i czy pracownicy obsługi wywiązują się ze swoich obowiązków wobec nich - pisze burmistrz, a my zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego coraz bardziej popularnego sądeckiego uzdrowiska. Może wybierzecie się tam we ferie?