Ferie zimowe 2022: egzotyka droższa niż przed rokiem średnio o 726 zł. Turcja o połowę tańsza od Wysp Kanaryjskich

Ferie zimowe 2022. Terminy zimowych wakacji

Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2022? To podstawowa informacja, niezbędna do zaplanowania zimowego wypoczynku solo lub z rodziną, czy to w kraju, czy zagranicą. Jeszcze w czerwcu 2021 sprawę tę rozstrzygnęło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Ferie zimowe 2022: egzotyczne kierunki droższe niż przed rokiem

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA sporządził raport, w którym zestawił ceny wyjazdów do krajów egzotycznych z biurami podróży z wylotem w szczycie sezonu zimowego, za który uznano pierwszy tydzień lutego (początek ferii zimowych 2022 w woj. mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i zachodniopomorskim). Ceny zebrano 2, 16 i 30 grudnia 2021 i porównano z tymi z poprzednich badań tygodniowych oraz cenami sprzed roku. Porównywano ofertę następujących biur podróży: Coral Travel, TUI, Itaka, Exim Tours, Best Reisen.

Ferie zimowe 2022 w krajach egzotycznych: ceny tygodniowe szybko sie zmieniają

Za to badanie z 16 grudnia 2021 wykazało spadek cen wyjazdów egzotycznych w stosunku do poprzedniego badania. W ciągu dwóch tygodni średnia cena egzotycznej wycieczki zmalała o 150 zł. Teneryfa potaniała najbardziej: o 489 zł, Fuerteventura o 195 zł, Portugalia o 152 zł. Zdrożały natomiast Hurghada (o 32 zł) i turecka riwiera (o 27 zł).

W końcu grudnia 2021 Maroko potaniało o 150 zł (co nie dziwi, skoro do końca stycznia kraj nie przyjmuje turystów). Turecka Riwiera potaniała o 107 zł, a Hurghada o 91 zł (reszta Egiptu o 63 zł). To do pewnego stopnia wyrównanie gwałtownej podwyżki cen z poprzedniego badania. Staniała też Kenia (336 zł), Dominikana (119 zł) i Kuba (99 zł).