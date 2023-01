Ferie zimowe 2023. Krynica-Zdrój przyciąga turystów jak magnes. W modnym uzdrowisku zaczyna brakować wolnych miejsc noclegowych

Ferie zimowe 2023 ruszyły 16 stycznia, a przez pierwsze dwa tygodnie wolne od szkoły mają uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Pierwszy tydzień okazał się dobry dla branży turystycznej w Krynicy-Zdroju.

- Obłożenie w pierwszym tygodniu ferii osiągnęło 65 procent. Tak jak przewidywaliśmy, przez ten tydzień turyści sondowali warunki przede wszystkim na stokach. W tym tygodniu obłożenie sięgnęło już 75 procent - mówi Daniel Lisak, kierownik Krynickiej Organizacji Turystycznej. - Mimo kryzysu ekonomicznego odnotowujemy podobne zainteresowanie ofertą zimową Krynicy, jak w poprzednich latach.

Branża turystyczna nie ma więc większych powodów do narzekań. Z dnia na dzień turystów w Krynicy-Zdroju przybywa. Widać to przede wszystkim po tym, że coraz trudniej znaleźć wolne miejsce do parkowania.