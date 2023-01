Ferie zimowe 2023. Tłumy narciarzy na krynickich stokach. Przy wyciągach tworzyły się kolejki. Zdjęcia

Właściciele stacji narciarskich w Beskidzie Sądeckich w ostatnich dniach nie mają powodów do narzekań. Ostatnie opady śniegu, a także niskie temperatury pozwoliły im idealnie przygotować stoki. Na Sądecczyźnie działają wszystkie ośrodki narciarskie, których jest aż 10.

Najwięcej miłośników nart czy snowboardu spotkać można w Krynicy-Zdroju i Tyliczu. To tam funkcjonuje najwięcej stacji. W weekend krynickie uzdrowisko tętniło życiem. Widać też było, że następuje wymiana turystów. Ferie zakończyli bowiem uczniowie z województwa pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz śląskiego. Swoje dwa tygodnie przerwy od nauki zaczęli natomiast dzieci z Małopolski, a także województwa świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Tłoczno było nie tylko na ulicach. Także stacje narciarskie przeżywały spore oblężenie. Weekend to czas, kiedy poszaleć na stokach przyjeżdżaj nie tylko osoby spędzające na Sądecczyźnie ferie ale także miłośnicy białego szaleństwa z regionu i coraz więcej narciarzy z pobliskiej Słowacji.

Momentami na stokach było tak wielu chętnych do jazdy narciarzy, że musieli oni czekać w kolejce do wyciągu. Chwilowe zatory przy dolnych stajach rozładowywane były już na górze. Większość ośrodków dysponuje kilkoma różnej długości i trudności trasami, po których narciarze się rozjeżdżają. Dzięki temu można szusować bez ścisku, co wielu sobie chwali.