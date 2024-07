Festyny Małopolska 2024. Imprezowy rozkład jazdy! Oto najlepsze festyny wiejskie w Małopolsce! Wystąpią na nich mega gwiazdy! HARMONOGRAM

Festyny Małopolska 2024

Wiejskie festyny już na stałe zakorzeniły się w polskiej kulturze. To wyjątkowe wydarzenia dla poszczególnych miejscowości - wówczas mieszkańcy i sąsiedzi spotykają się, by wspólnie spędzić czas i świętować w towarzystwie pysznego jedzenia, polskich trunków oraz, przede wszystkim, świetnej muzyki.

Dla mieszkańców dużych miast, którzy nigdy nie mieli okazji wziąć udziału w typowym tradycyjnym festynie, a bardzo by chcieli, lipiec będzie najlepszym czasem, by to zmienić. W najbliższe weekendy bowiem w małopolskich wsiach i gminach podmiejskich odbędą się liczne festyny i uroczystości z programami wypełnionymi po brzegi koncertami i atrakcjami - zarówno tymi dla dorosłych, jak i najmłodszych uczestników.

