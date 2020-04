Firma Voyager zawiesiła wszystkie kursy autobusów do odwołania

Przewoźnik Voyager poinformował swoich klientów, że w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli oraz ogólną sytuacją związaną z pandemią koronowirusa zmuszony jest do zawieszenia wszystkich kursów na wszystkich liniach do odwołania. Od 1 kwietnia autobusy już nie kursują.

Już wcześniej firma ograniczyła ilość kursów z powodu braku pasażerów, teraz musiała zrezygnować z połączeń.

- Do końca marca jeździmy, choć w bardzo ograniczonym zakresie - mówił na łamach "Gazety Krakowskiej" Kamil Wojtarowicz, prezes największego gorlickiego przewoźnika, firmy Voyager. - Pod koniec miesiąca podejmiemy decyzję, co dalej. Przecież będzie czas sprzedawania biletów miesięcznych, a klientów na nie raczej nie mamy.

Już wtedy firma dramatycznie zmniejszyła liczbę kursów. - Już mamy informację z Wysowej, że uzdrowisko się zamyka - mówi Wojtarowicz. - To będzie jednoznaczne z zawieszeniem kursów w tamtym kierunku. Już nie jeździmy do Warszawy, Kołobrzegu czy też do Berlina. Na trasie do Krakowa zostało kilka z kilkudziesięciu połączeń.