Francuska edukacja: dyscyplina i nastawienie na wyniki. Jak wygląda system edukacji publicznej w ojczyźnie autora „Małego Księcia”?

Jak wygląda system edukacji we Francji? Piszemy o tym, ile lat trwa obowiązkowa edukacja i na co jest ukierunkowana. Przypominamy nazwiska Francuzów, którzy przyczynili się dla edukacji na świecie, a także mówimy o ciekawostkach dotyczących francuskiej szkoły, o których być może nie słyszałeś.

Edukacja we Francji. Najważniejsze informacje

System publicznej edukacji we Francji jest scentralizowany i finansowany przez państwo. Odpowiedzialność za całość oświaty, w tym opracowywanie programu nauczania oraz jego organizacji i metodyki, spoczywa na Ministerstwie Edukacji Narodowej, który jest odpowiednikiem naszego MEiN. System edukacji jest jednolity, obowiązkowy, bezpłatny i świecki (lekcje religii odbywają się poza ramami publicznej oświaty) oraz zapewnia swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną i prywatną, oraz neutralność pod względem politycznym i ideowym. Dzieci mają możliwość rozpoczęcia nauki w wieku pięciu lat, sześciu lub siedmiu lat (w zależności od rozwoju). Większość dzieci idzie do szkoły mając 6 lat. We francuskim systemie szkolnictwa funkcjonują trzy obowiązkowe poziomy edukacji: Edukacja przedszkolna (maternelle): od 2 do 6 latt,

Edukacja podstawowa (école primaire): od 6 do 11 lat,

Edukacja średnia (collège): od 11 do 15 lat.

A co z edukacja przedszkolną?

System opieki i edukacji przedszkolnej we Francji jest bardzo rozwinięty i obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkola (écoles maternelles) są bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci, a ich głównym celem jest przygotowanie najmłodszych do edukacji w szkole podstawowej.

Podobnie jak w Polsce do żłobka chodzą dzieci do 3 roku życia, a od 3 do 6 (maksymalnie) można zapisywać dzieci do przedszkola. Można, ponieważ ten etap edukacji systemowej nie jest obowiązkowy.

Czego uczą się dzieci we francuskiej podstawówce?

We Francji w szkole podstawowej dzieci mają lekcje pisania, czytania i liczenia. Plan lekcji uwzględnia także zajęcia z języka obcego (najczęściej jest to język angielski), informatyki, czy przedmiotów ścisłych. Co ciekawe, w podstawówkach to nauczyciel prowadzący decyduje o formie zajęć, w tym z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Poza obowiązkową nauką pływania, na którą na różnych etapach edukacji przeznaczona jest określona ilość godzin, nie ma osobnej lekcji z w-fu.

Dłuższe lekcje i bardzo długa przerwa w połowie dnia

Lekcja w szkole we Francji trwa zwykle 50 minut. Przerwy pomiędzy lekcjami wynoszą podobnie jak u nas od 5 do 15 minut, ale jest także jedna południowa przerwa na posiłek i regenerację, która w zależności od szkoły trwa od 1,5 do 2 godzin. To oznacza, że uczniowie spędzają w szkole prawie cały dzień, przeważnie od 8:30 do 16.30 lub dłużej.

Przerwy na obiad pozazdrościć francuskim uczniom mogłyby dzieci i młodzież z polskich szkół, gdzie długie przerwy są zdecydowanie za krótkie, szczególnie jeśli mówimy o jedzeniu na stołówce.

Brak zadań domowych i egzaminów po szkole podstawowej

Od ponad pół wieku we Francji nie ma obowiązku zadawania zadań domowych, ale nie jest też to zabronione. System nauczania jest prowadzony tak, aby jak najwięcej przekazać dzieciom w ramach planu zajęć. W zależności od szkół zdarza się, że uczniowie po lekcjach muszą wykonać jakiś projekt lub poćwiczyć jakieś zagadnienia. Uczniowie nie muszą zdawać egzaminu ósmoklasisty, ani nawet nie otrzymują żadnego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły podstawowej. Przejście do szkoły średniej I stopnia jest naturalnym etapem.

Szkoła średnia tylko do 16 roku życia?

Obowiązkowa szkoła ponadpodstawowa I stopnia to 3 lata nauki. Potem uczniowie nie muszą już kontynuować kształcenia, ale większość decyduje się na liceum, technikum lub szkołę zawodową, aby po 18 roku życia zdać maturę lub egzamin zawodowy i zadecydować co dalej.

Dyscyplina i inne ciekawostki o francuskim systemie edukacji

Edukacja we Francji kojarzy się z dyscypliną. Tutaj relacje między uczniami a nauczycielami są bardzo formalne, a całe nauczanie ma na celu przygotować młodego człowieka do wejścia na rynek pracy.

Za miganie się od obowiązku szkolnego (od 6 do 16 roku życia) rodzicom i opiekunom grożą wysokie kary finansowe (nawet 7,500 tysiąca euro), a także możliwość ograniczenia wolności (do 6. miesięcy). Wszystkie szkoły publiczne we Francji są świeckie, a od 2004 roku symbole religijne są zakazane w szkołach. Nie ozdabiają ścian budynków, ale także zabrania się ich noszenia na terenie szkoły w widocznych miejscach (np. krzyże, hidżaby).

Od 2018 roku we Francji jest całkowity zakaz korzystania z telefonów w szkołach Uczniowie mogą je przynosić do budynku, ale muszą być odłożone np. do depozytu w czasie zajęć. Nauczanie domowe jest pod ścisłą kontrolą, a uczniowie zazwyczaj mogą realizować edukację domową jeżeli uzasadnia to np. ich sytuacja zdrowotna. Francuska szkoła należy do takich w świecie, które są nastawione na osiąganie wysokich wyników akademickich i częstym zjawiskiem jest proponowanie uczniom powtarzania klasy, zamiast przepuszczania go wyżej z miernymi wynikami.

Z Francji pochodzi wiele znanych postaci zasłużonych dla edukacji i kultury, m.in. autor ulubione lektury ósmoklasistów „Małego Księcia” - Antoine de Saint-Exupery, inny pisarz Victor Hugo, malarz Wojciech Kossak czy też wybitny matematyk Blaise Pascal.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!