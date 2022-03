Frytki z batatów z piekarnika to absolutny hit! Mamy przepis na zdrowszą wersję frytek. Wiele osób popełnia błąd Katarzyna Puczyńska

Frytki z batatów pieczone w piekarniku to prawdziwy przysmak i hit internetu. Są zdrowsze niż te tradycyjne. Świetnie smakują do obiadu lub jako przekąska, np. z czosnkowo-jogurtowym sosem. Podpowiadamy, jak je przygotować krok po kroku, by były chrupiące i pyszne. Zobacz nasze wskazówki i wypróbuj przepis na frytki z batatów.