Funkcjonariusze KaOSG zatrzymali szefa grupy przestępczej

- Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej co najmniej od 2017 roku na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego, zajmującej się głównie produkcją i dystrybucją krajanki tytoniowej, wprowadzaniem do obiegu papierosów i spirytusu bez polskich znaków akcyzy - informuje mjr SG Dorota Kądziołka, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. - Dotychczas, łącznie z obecnie zatrzymanymi, zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełniania przestępstw karnoskarbowych usłyszało w toku postępowania 34 podejrzanych.

- Swoimi czynami zatrzymani narazili Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku akcyzowym ponad 5 mln złotych. Niektórym z zatrzymanych zarzucono nielegalne nabywanie wyrobów akcyzowych, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w kwocie nie mniejszej niż 3,9 mln złotych - dodaje mjr SG Dorota Kądziołka.

Wobec pięciu zatrzymanych, prokurator złożył do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Szefowi grupy przestępczej grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Pozostałym członkom grupy do 5 lat więzienia.