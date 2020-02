Gabrysia potrzebuje naszej pomocy, walczy z glejakiem

W 2019 roku lekarze zdiagnozowali u dziewczynki nieoperacyjnego guza mózgu – złośliwego glejaka w czwartym stopniu zaawansowania. Dzięki wsparciu wielu ludzi Gabrysia mogła zostać poddana eksperymentalnej terapii lekiem ONC 201, który niestety, nie jest dostępny w Polsce. Pojawiła się poprawa a z nią szansa na wyleczenie, jednak kolejna dawka leku i koszty z nią związane to wydatek blisko 24 tys.

Leczenie jest bardzo kosztowne i przekracza możliwości finansowe rodziny, dlatego ludzie o ogromnych sercach przybywają z pomocą i organizują koncert, kiermasz, licytacje i wiele innych atrakcji, z których dochody zostaną przeznaczone na dalsze leczenie siedmiolatki.

Liczy się każda złotówka

Koncert rozpocznie się występem zespołu Druga Strona Dnia, którego liderem jest dziadek Gabrysi – Witold Szewczyk. Następnie na scenie zagoszczą artyści, grający w ramach akcji ,,Pomagam, bo mam VOICE’’. Or_kiestra – Niezależna Orkiestra i Chór Młodzieżowy pod kierownictwem Justyny Zawiślan, Michał Szczygieł – finalista 8. Edycji The Voice of Poland, Maciej Mazur – uczestnik The Voice of Poland i Idola, Aleksandra Nizio – zwyciężczyni 5. Edycji The Voice of Poland, Szymon Pejski – debiutant festiwalu w Opolu w 2017r. – wszyscy oni zaśpiewają dla Gabrysi już w najbliższą niedzielę.