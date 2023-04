Gdańsk na majówkę: 21 pomysłów na wiosenny długi weekend. Darmowe atrakcje, trasy spacerowe, nietypowe zabawy

Majówka 2023 może być wyjątkowo długa. To najlepsza pora na wycieczki

Majówka w tym roku może trwać nawet 9 dni. 1 maja to poniedziałek, a 3 to środa, więc wystarczy wziąć dzień urlopu na wtorek 2 maja, by mieć pięć dni wolnego. Jeśli do tego weźmiemy urlop na czwartek i piątek 4 i 5 maja, będziemy mieli aż 9-dniową majówkę, obejmującą dwa weekendy.

Tak długa przerwa od pracy to świetna okazja, by zaplanować dłuższą wycieczkę lub city break - w Polsce lub za granicą. Wiosną serca wielu turystów aż rwą się nad morze. Dlatego przygotowaliśmy dla Was listę pomysłów na to, jak spędzić wyjątkową majówkę w Gdańsku.

