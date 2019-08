Gdzie Małopolanie najczęściej wyjeżdżają na wakacje? [RANKING]

Portal rankomat.pl podaje kilka zagranicznych miejsc, które Polacy najczęściej wybierają jako cele swoich wycieczek. Na pierwszym miejscu plasuje się Chorwacja. Kraj, w którym nakręcono wiele scen z uwielbianego przez wielu serialu „Gra o Tron” podawany jest jako finalny punkt podróży przez mieszkańców większości województw. Paradoksalnie, nie należy do nich Małopolska. My wolimy raczej ciepło i familijność Włoch. Na kolejnych miejscach znajdują się takie kraj jak Hiszpania, Grecja, Czarnogóra, Portugalia i Turcja. Małopolanom nudzi się ich ojczyzna – w tym roku 41% mieszkańców naszego województwa zdecydowało się na wypad za granicę.

Ostatnio popularne robią się solowe wycieczki. Mają swoje zalety. Nie trzeba na nikogo czekać, o nikogo nie trzeba się martwić, a można samemu wyznaczać sobie tryb i tempo zwiedzania. Dlatego też 34% Polaków decyduje się na samodzielne wycieczki z plecakiem. Na drugim miejscu plasują się wycieczki we dwoje, a na trzecim z dziećmi. O dziwo, podróży w grupie jest najmniej. Mieszkańcy Małopolski stają się indywidualistami – na wycieczki solo wyjeżdża 37% osób.

Małopolanie wolą krótki urlop, ale konkretny. Mieszkańcy takich województw jak dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego jeżdżą nawet na 15-dniowe wycieczki. My nie chcemy leniuchować tak długo. Najczęściej Polacy urlopują się przez tydzień, trochę rzadziej przez 10-12 dni. Jednodniowe lub dwutygodniowe podróże to rzadkość. Lepiej wyjechać na krócej, ale wykorzystać wolne w 100%.

O czym pamiętać przy wyjeździe za granicę?

Przede wszystkim o ubezpieczeniu! Jeśli wyjeżdżamy z biura podróży, nie musimy się o to martwić – biuro zapewnia nam ubezpieczenie. Gdy jednak organizujemy sobie podróż sami, powinniśmy wykupić odpowiednią polisę.

Podczas wyjazdu za granicę warto sprawdzić sobie cechy charakterystyczne miejsca, do którego się wybieramy i przygotować listę rzeczy, które koniecznie trzeba zabrać. Nie we wszystkich krajach na przykład tak jak w Polsce łatwo dostępne są różne przedmioty higieniczne. Lepiej wcześniej sprawdzić takie rzeczy!