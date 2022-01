Gdzie na długi weekend 6-9 stycznia 2022? Pomysły na city break w Polsce zimą

Weekend w Zakopanem to pomysł dla osób, które lubią góralski klimat i którym nie przeszkadza duża liczba turystów - bo to w Zakopanem jest pewne o każdej porze roku. W zimowej stolicy Polski czeka na nas mnóstwo atrakcji. To dobrze miejsce zarówno na romantyczny długi weekend, jak i krótki rodzinny urlop (w Zakopanem przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, takich jak np. Park Iluzji, Myszogród czy Papugarnia). Można pojeździć na nartach na jednym z zakopiańskich - lub okolicznych - wyciągów, wjechać kolejką linową na Gubałówkę lub Kasprowy Wierch, zrelaksować się w basenach termalnych i koniecznie wybrać się na spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym - oczywiście wybór szlaku należy dostosować do umiejętności.

Łukasz Bobek/Polska Presse