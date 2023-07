Gdzie znaleźć najlepsze lody w Krynicy-Zdroju? Polecane miejsca w lipcu 2023

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw spożywać je podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.