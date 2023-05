Gen. Mirosław Bryś: Zainteresowanie służbą w szeregach Wojska Polskiego jest bardzo duże

- Atrakcyjne zarobki, możliwość rozwoju osobistego, stabilna praca, możliwość podjęcia nauki i zrealizowania kursów. To wszystko powoduje, że zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim jest bardzo duże - mówi nam gen. Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na przestrzeni minionych lat, Wojsko Polskie przeszło dużą metamorfozę i przygotowało dla kandydatów chcących założyć mundur coraz lepsze warunki pracy. Tu nie tylko liczy się krzepa i tężyzna fizyczna. WP poszukuje kandydatów z praktycznie każdego zawodu funkcjonującego na rynku cywilnym.

Czy są chętni, by służyć w szeregach Wojska Polskiego? Zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim jest bardzo duże. W ubiegłym roku nasz cel, który założyliśmy opiewał na 15 tys. żołnierzy, którzy będą wcieleni do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ostatecznie udało nam się wcielić ponad 16 tys. W tym roku cel określiliśmy na 25 tys. Obecnie mamy już ponad 35 proc. realizacji tego celu. W poniedziałek odbyło się kolejne wcielenie i blisko 4 tys. osób trafiło do jednostek wojskowych na szkolenie podstawowe. Te liczby pokazują, że zainteresowanie służbą w szeregach WP jest naprawdę bardzo duże, szczególnie w zakresie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Czy wzrastające zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim jest spowodowane coraz lepszą ofertą, która jest kierowana do przyszłych żołnierzy? Prowadzimy szereg działań promocyjnych i rekrutacyjnych, przez co pokazujemy Wojsko Polskie jako atrakcyjnego pracodawcę. Na przestrzeni lat oblicze WP się zmieniło i nadal się zmienia. Obecnie WP w mojej ocenie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, który zapewnia stabilne zatrudnienie, godziwe wynagrodzenie i możliwość rozwoju osobistego. Obecnie żaden żołnierz nie musi czekać 12 lat, aby pójść na kurs podoficerski. Teraz można go realizować znacznie wcześniej. Aktualnie żołnierze mogą się rozwijać, mają otwarte możliwości w zakresie przeszkolenia, zdobycia nowych uprawnień, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy. Śmiało można powiedzieć, że Wojsko Polskie zmieniło oblicze, zmieniły się także uwarunkowania jego funkcjonowania.

Wojsko Polskie to również nowe technologie.

Ogromne znaczenie ma nowoczesny sprzęt, który trafia do naszych jednostek wojskowych i jest wdrażany do eksploatacji. Młodzi ludzie chcą się szkolić, chcą pracować właśnie z najnowocześniejszym sprzętem. Według mnie wiele czynników wpływa na to, że młodzi ludzie czy też starsi decydują się na służbę w WP.

Napięta sytuacja militarna chociażby za naszą granicą zapewne też ma wpływ na wybory Polaków. To zapewne przekłada się w jakiś sposób na decyzję osób, które wstępują w szeregi Wojska Polskiego. Natomiast tutaj większe zainteresowanie bez wątpienia odnotowujemy za sprawą akcji, które przeprowadzamy: „Trenuj z NATO", „Trenuj z wojskiem", „Trenuj jak żołnierz". To szkolenia dwudniowe lub dwutygodniowe, które dedykowane są dla tych wszystkich osób, które chcą przyjść, zdobyć nowe umiejętności i przygotować się do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej.

Współczesna armia to nie tylko krzepa i tężyzna fizyczna, ale też wiele innych umiejętności. Jakich?

Wojsko potrzebuje wielu specjalistów. Mamy oferty dedykowane dla osób, które zajmują się informatyką i łącznością. Mamy też oferty skierowane do lekarzy i ratowników medycznych. Praktycznie każdy zawód funkcjonujący na rynku cywilnym może znaleźć zatrudnienie w szeregach WP i służyć jako żołnierz. Oferta w tym zakresie jest bardzo urozmaicona i otwarta. Chciałbym też zwrócić uwagę na programy, które realizujemy jako CWCR - program Szkoła Legii Akademickiej, gdzie pokazujemy studentom jak wygląda WP. Również chciałbym zwrócić uwagę na program stypendialny. Co roku jest ogłaszane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, które wskazuje kierunki studiów, którymi WP jest zainteresowane, by pozyskać specjalistów. Właśnie tutaj od pierwszego roku studiów można się ubiegać o comiesięczne stypendium w wysokości 2,2 tys. zł przez cały okres studiów. Warunek jest taki, że po zakończeniu tych studiów należy wstąpić w szeregi WP i podpisać kontrakt na 3 lata.

Stan zdrowia to nadal najważniejsza kwestia? Stan zdrowia to podstawowy warunek umożliwiający wstąpienie do WP. Jeżeli chodzi o stan zdrowia są określne poszczególne kategorie, są komisje lekarskie, które badają kandydatów do służby wojskowej. Badania także są zróżnicowane, ponieważ inaczej podchodzimy do osób, które wstępują do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Inne kryteria zdrowia są określone dla żołnierzy zawodowych, a inne dla słuchaczy uczelni wojskowej. Najwyższe kryteria są z kolei dla osób, które chcą zostać pilotami.

Jak wyglądają ćwiczenia dla rezerwistów? Czy to naprawdę taka katorga?

Z tym stwierdzeniem bym bardzo mocno polemizował, ponieważ ćwiczenia osób powołanych z rezerwy pasywnej do jednostek wojskowych są zróżnicowane w zależności od rodzaju jednostki i jej przeznaczenia. Inaczej te ćwiczenia wyglądają, np. w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej czy 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, a jeszcze inaczej w jednostkach pancernych lub jednostkach specjalistycznych. Na ćwiczenia rezerwy powołujemy, np. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, ale oni ćwiczą i realizują zadania w batalionach medycznych i szpitalach wojskowych. Żołnierze rezerwy powołani do jednostek powietrznodesantowych mają bardzo intensywne ćwiczenia związane ze specyfiką tych jednostek. Natomiast żołnierze powoływani na ćwiczenia rezerwy do jednostek, gdzie jest wdrażany nowy sprzęt, są przeszkalani właśnie z niego. Teraz duży nacisk będzie kładziony na to, by żołnierze rezerwy, którzy szkolili się na starym sprzęcie, byli szkoleni na nowoczesnym wyposażeniu.

Abonament na loty, Polska krajem pilotażowym