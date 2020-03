GIF ostrzega: Uważajcie na "leki łagodzące objawy COVID-19"! Mogą szkodzić pacjentom

W komunikacie opublikowanym przez GIF czytamy:

Produkty, które reklamowane są, ze wskazaniem, że leczą, łagodzą, diagnozują lub zapobiegają chorobie COVID-19, ale ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić pacjentom. Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19 jak i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez Pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia - czytamy w komunikacje GIF.