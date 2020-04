GIS wycofuje warzywa na patelnię z Biedronki. Są groźne dla zdrowia! [Ostrzeżenie]

Ze sprzedaży zostały wycofane następujące mrożonki, z datą przydatności do spożycia do 06.2020 roku:

Obecność bakterii w mrożonych warzywach mogła być spowodowana niezgodnością mikrobiologiczną użytej do produkcji kukurydzy, o czym poinformowała firma Greenyard Frozen Poland i postanowiła prewencyjnie wycofać z obrotu produkt.

Choroby, które mogą być spowodowane przez bakterie Listeria monocygotegenes to:

Jeśli w swojej zamrażarce masz któryś z tych dwóch produktów, apeluje się o ich zniszczenie lub zwrócenie do punktu sprzedaży, w którym zostały zakupione.

Wycofane ze sprzedaży produkty: lista

Już wcześniej Biedronka wycofała niektóre produkty marki d'aucy z datą przydatności do spożycia do 06. 2020. Należą do nich:

Fit Mix marchwiowy 400 g

Country warzywa na patelnię z przyprawą toskańską 400 g

Nicea warzywa na patelnię z przyprawą prowansalską 400 g

Italia warzywa na patelnię z przyprawą włoską 400 g

Warzywa na patelnię klasyczne 400 g

Warzywa na patelnię klasyczne promo pack 500 g

Przejrzyj dokładnie swoją lodówkę i sprawdź, czy nie masz w niej wadliwych produktów. Jeśli tak - w żadnym wypadku ich nie spożywaj, ale jak najszybciej się ich pozbądź.