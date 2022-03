Głód i strach przed śmiercią. W okolice jego bloku w Kijowie spadły rosyjskie bomby. Wstrząsające relacje Ukraińca i Polaka ZDJĘCIA

25-letni Vasyl Labachuk jest zawodowym kierowcą. Pochodzi ze wsi niedaleko Iwano- Frankowska na Ukrainie. Wyjechał stamtąd, gdy miał 19 lat. Do pracy, do Polski. W połowie ubiegłego roku wrócił do swojego kraju, by poślubić Illonę, studentkę medycyny z Kijowa. W sierpniu młodzi się pobrali i zamieszkali w Kijowie. Tam planowali założyć rodzinę. Vasyl nadal jednak przyjmował zlecenia z Polski. Tuż przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, miał właśnie zaplanowany taki wyjazd.

- Od dwóch tygodni już się u nas mówiło o tym, że Rosja może zaatakować, że mogą być rozruchy, być może jakieś walki - opowiada. Wtedy razem z żoną zmienili plany.

Zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy z Kijowa i przewieźliśmy je do moich rodziców pod Iwano- Frankowsk. Zabraliśmy tylko to, co potrzebne na podróż do Polski. Postanowiliśmy, że razem z żoną wynajmiemy mieszkanie i zamieszkamy w Krakowie na czas moich zawodowych obowiązków w Polsce - mówi

Wtedy jeszcze nie spodziewał się, że na dłużej rozstanie się ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi na Ukrainie.