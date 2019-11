Główny cel – świat bez dymu tytoniowego. Rzuć palenie, lepszego terminu nie będzie

Według tegorocznych badań CBOS liczba palaczy papierosów tradycyjnych w Polsce od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, widać jednak tendencję spadkową. Z badania wynika, że papierosy pali jedna czwarta dorosłych Polaków (26% – co piąty regularnie, a co dwudziesty – okazjonalnie. Odsetek palących jest obecnie najniższy w historii badań CBOS. Duży wpływ na popularność palenia ma płeć badanych. Odsetek palących mężczyzn wynosi 31% – w tym regularnie pali 26%. Odsetek palących kobiet wynosi 21% – w tym 17% pali regularnie. Najczęściej palą badani w wieku 45-64 lata. Palenie najmniej popularne jest wśród osób w wieku 18-24 lata.

Najczęściej palą osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i z zasadniczym zawodowym – kolejno 34% i 33% Wśród bezrobotnych 45 proc. zalicza się do grupy palącej, a wśród robotników niewykwalifikowanych aż 49 proc. Najmniej palących notujemy wśród kadry kierowniczej i specjalistów (15%), a także wśród uczniów i studentów (14%).

Nic więc dziwnego, że każdy wypalony papieros skraca życie przeciętnie o pięć minut.

Szacuje się, że średnia różnica długości życia między palaczami a osobami niepalącymi wynosi aż 15 lat.

Nie ma „bezpiecznej” liczby papierosów. Każdy powoduje w organizmie zmiany. Wypalenie jednego papierosa powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i przyspieszenie akcji serca. To dlatego u palaczy ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu wzrasta 3-krotnie.

Dym tytoniowy prowadzi także do powstania 14 lokalizacji nowotworów, z czego u 90-95% palaczy następuje rozwój nowotworów złośliwych. Ujawnienie się pierwszych objawów choroby zależy od wielu czynników, m.in. od typu tytoniu, wieku rozpoczęcia palenia, liczby wypalanych papierosów, czasu palenia. Okres od zadziałania czynnika rakotwórczego do rozwinięcia pełnych objawów choroby wynosi od 15 do 20 lat. Po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania zmniejsza się o połowę po 5 latach, zaś po 10 zrównuje się z tym, jakie istnieje w przypadku osób niepalących. Uważa się, że około 20-30% nowotworów złośliwych płuc u osób niepalących jest związanych z paleniem biernym. W strumieniu bocznym dymu znajduje się 5 razy więcej tlenku węgla, 2-3 razy więcej nikotyny, 3-4 razy więcej substancji rakotwórczych.